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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 лис, 2022 23:38
flyman написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо
Шукайте варіанти з генератором і старлінком
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Додано: Чет 17 лис, 2022 00:36
Я був о 15 годині. Інкасація приізжала але без валюти
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