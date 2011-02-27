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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 23:38

  flyman написав:
  asti написав:Занёс в Аваль ещё тыщенку...

Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется! :) :)

шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо

Шукайте варіанти з генератором і старлінком
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 00:36

Я був о 15 годині. Інкасація приізжала але без валюти
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:58

  Sain_повернувся написав:
  J написав:
  Sain_повернувся написав:,
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...

для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"

на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання

готівку неможливо відправити СЕПом без внесення її в касу або банкомат
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:23

Аккорд.
Зашел, забрал новенькими синенькими. Без предзаказа.
Предлагали выкупить и переразместить.
Философ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Vadim1212 написав:Я був о 15 годині. Інкасація приізжала але без валюти
Значить Валя додається до списку пристойних за кредо і газмясом
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Sain_повернувся написав:на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
Може навпаки?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хто б міг подумати, що Акорд працюватиме, як годинник, а з Авалем можливі проблеми!!!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 09:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  V2 написав:Хто б міг подумати, що Акорд працюватиме, як годинник, а з Авалем можливі проблеми!!!


Я теж з Аккорда без передзамовлення забирав вже двічі - все як годинник працює, при тому, що і світло відключали того дня у відділенні. Правда дуже просили повернутись :D А вот в Кредо сказали замовляти, коли прийшов нахрапом, мол багато клієнтів, проте мені пощастило і вони пішли назустріч, "по сусекам" нашкребли мені без передзамовлення
doctorprj01
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