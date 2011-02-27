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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 лис, 2022 23:38
flyman написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо
Шукайте варіанти з генератором і старлінком
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Додано: Чет 17 лис, 2022 00:36
Я був о 15 годині. Інкасація приізжала але без валюти
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Vadim1212
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:58
Sain_повернувся написав: J написав: Sain_повернувся написав:
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хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"
на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
готівку неможливо відправити СЕПом без внесення її в касу або банкомат
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Додано: Чет 17 лис, 2022 09:23
Аккорд.
Зашел, забрал новенькими синенькими. Без предзаказа.
Предлагали выкупить и переразместить.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 09:37
Vadim1212 написав:Я був о 15 годині. Інкасація приізжала але без валюти
Значить Валя додається до списку пристойних за кредо і газмясом
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Додано: Чет 17 лис, 2022 09:42
Sain_повернувся написав:на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
Може навпаки?
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Додано: Чет 17 лис, 2022 09:46
Хто б міг подумати, що Акорд працюватиме, як годинник, а з Авалем можливі проблеми!!!
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V2
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Додано: Чет 17 лис, 2022 09:57
V2 написав:
Хто б міг подумати, що Акорд працюватиме, як годинник, а з Авалем можливі проблеми!!!
Я теж з Аккорда без передзамовлення забирав вже двічі - все як годинник працює, при тому, що і світло відключали того дня у відділенні. Правда дуже просили повернутись
А вот в Кредо сказали замовляти, коли прийшов нахрапом, мол багато клієнтів, проте мені пощастило і вони пішли назустріч, "по сусекам" нашкребли мені без передзамовлення
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doctorprj01
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