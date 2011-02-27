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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:31
Ромасик написав:
Sain_повернувся написав:на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
Може навпаки?
ні, саме готівкові. Читав постанову НБУ пару місяців тому.
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:33
Sain_повернувся написав:
За останні років 7 ні разу не вносив готівку ні в банкомат, ні в касу. Це ніяк не завадило за останні 3 місяці відкрити 14 конвертаційних депо і купити понад 300 ОВДП
а як ви долари міняєте на гривню ?
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:59
J написав: Sain_повернувся написав: flyman написав:
шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"
это где такое? как раз после 4го налом на 100к путь-дорога к финмонам
а сэп же четко ИНН отправителя виден
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:07
J написав: Sain_повернувся написав:
За останні років 7 ні разу не вносив готівку ні в банкомат, ні в касу. Це ніяк не завадило за останні 3 місяці відкрити 14 конвертаційних депо і купити понад 300 ОВДП
а як ви долари міняєте на гривню ?
на бінансі міняв. Дата початку війни ж була всім відома, от до тієї дати затарився стеблкоінами на бінансі, коли дозволили конвертаційні, почав куплені по 26-27 продавати по 41-42 і класти на депозит. Долари з депозита не здаю в обмінку на повторні депо.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:21
Sain_повернувся написав:
, почав куплені по 26-27 продавати по 41-42 і класти на депозит.,
і як відреагував Монобанк коли вам за місяць надійшло більше 400к на рахунок від продажу юсдт ?
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