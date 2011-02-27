RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:31

  Ромасик написав:
Sain_повернувся написав:на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
Може навпаки?

ні, саме готівкові. Читав постанову НБУ пару місяців тому.
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:33

  Sain_повернувся написав:За останні років 7 ні разу не вносив готівку ні в банкомат, ні в касу. Це ніяк не завадило за останні 3 місяці відкрити 14 конвертаційних депо і купити понад 300 ОВДП

а як ви долари міняєте на гривню ?
J
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:59

  J написав:
  Sain_повернувся написав:
  flyman написав:шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо

хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...

для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"


это где такое? как раз после 4го налом на 100к путь-дорога к финмонам
а сэп же четко ИНН отправителя виден
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4768
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:07

  J написав:
  Sain_повернувся написав:За останні років 7 ні разу не вносив готівку ні в банкомат, ні в касу. Це ніяк не завадило за останні 3 місяці відкрити 14 конвертаційних депо і купити понад 300 ОВДП

а як ви долари міняєте на гривню ?

на бінансі міняв. Дата початку війни ж була всім відома, от до тієї дати затарився стеблкоінами на бінансі, коли дозволили конвертаційні, почав куплені по 26-27 продавати по 41-42 і класти на депозит. Долари з депозита не здаю в обмінку на повторні депо.
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:21

  Sain_повернувся написав:, почав куплені по 26-27 продавати по 41-42 і класти на депозит.,

і як відреагував Монобанк коли вам за місяць надійшло більше 400к на рахунок від продажу юсдт ?
J
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 288289290291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Sain_повернувся і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51162
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6094
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5477)
17.11.2022 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.