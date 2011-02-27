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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:40

  mustbe написав:
  alex lem написав: Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка

Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны

а равзе есть такие кроме аккорда? кажется щас большинство банок валюту по предзаказу привозят, например в укргазе сразу отшили, но согласились "завтра" привезти валюту на фамилию
kuzmich
 
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