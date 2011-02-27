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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 лис, 2022 14:40
mustbe написав: alex lem написав:
Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка
Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны
а равзе есть такие кроме аккорда? кажется щас большинство банок валюту по предзаказу привозят, например в укргазе сразу отшили, но согласились "завтра" привезти валюту на фамилию
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kuzmich
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:52
asti написав: Sain_повернувся написав: J написав:
а як ви долари міняєте на гривню ?
на бінансі міняв. Дата початку війни ж була всім відома, от до тієї дати затарився стеблкоінами на бінансі, коли дозволили конвертаційні, почав куплені по 26-27 продавати по 41-42 і класти на депозит. Долари з депозита не здаю в обмінку на повторні депо.
А чому купляли саме країни а не готівкові доляри? І, якщо не секрет, де ви зберігаєте крипту - уся на бінансі чи як?
тому що до початку війни була думка що у росії сильна армія і можливо прийдеться виїжати за кордон, а в такому випадку вивести більше 10 тис доларів на 1 персону може бути проблемно. Набагато простіше купити стеблкоіни і провести їх. Тримаю на холодному гаманці. Централізованим біржам не довіряю, так як в крипті з 2012 року і вже встиг в 3-х біржах втратити достатньо
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:55
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mustbe
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Додано: Чет 17 лис, 2022 15:02
mustbe написав:
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Якби не написали - не звернув би увагу.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:07
kuzmich написав: mustbe написав: alex lem написав:
Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка
Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны
а равзе есть такие кроме аккорда? кажется щас большинство банок валюту по предзаказу привозят, например в укргазе сразу отшили, но согласились "завтра" привезти валюту на фамилию
Хуже чем ОТП, который не возвращает уже 2 недели,и даже не собирается это делать, наверное нет
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