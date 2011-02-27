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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 лис, 2022 14:40
mustbe написав: alex lem написав:
Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка
Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны
а равзе есть такие кроме аккорда? кажется щас большинство банок валюту по предзаказу привозят, например в укргазе сразу отшили, но согласились "завтра" привезти валюту на фамилию
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kuzmich
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:52
asti написав: Sain_повернувся написав: J написав:
а як ви долари міняєте на гривню ?
на бінансі міняв. Дата початку війни ж була всім відома, от до тієї дати затарився стеблкоінами на бінансі, коли дозволили конвертаційні, почав куплені по 26-27 продавати по 41-42 і класти на депозит. Долари з депозита не здаю в обмінку на повторні депо.
А чому купляли саме країни а не готівкові доляри? І, якщо не секрет, де ви зберігаєте крипту - уся на бінансі чи як?
тому що до початку війни була думка що у росії сильна армія і можливо прийдеться виїжати за кордон, а в такому випадку вивести більше 10 тис доларів на 1 персону може бути проблемно. Набагато простіше купити стеблкоіни і провести їх. Тримаю на холодному гаманці. Централізованим біржам не довіряю, так як в крипті з 2012 року і вже встиг в 3-х біржах втратити достатньо
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:55
На страничке с таблицей появился рекламный блок.
Прошу поддержать проект и почитать предложения рекламодателей.
ЗЫ. Также буду признателен за донаты, в последнее время донатят очень мало
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mustbe
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Додано: Чет 17 лис, 2022 15:02
mustbe написав:
На страничке с таблицей появился рекламный блок.
Прошу поддержать проект и почитать предложения рекламодателей.
Якби не написали - не звернув би увагу.
Тепер читаю про інвестиції в умовах воєнного стану )
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:07
kuzmich написав: mustbe написав: alex lem написав:
Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка
Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны
а равзе есть такие кроме аккорда? кажется щас большинство банок валюту по предзаказу привозят, например в укргазе сразу отшили, но согласились "завтра" привезти валюту на фамилию
Хуже чем ОТП, который не возвращает уже 2 недели,и даже не собирается это делать, наверное нет. При этом, в наглую еще навязывают страховку, чтобы забрать депозит. Клиентоориентированность = 0. Обходите ОТП стороной. Вывод - валюта имеется, но пока не оформишь страховку - дуля с маком, а не возврат депозита.
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СЕРТФИКАТ
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:18
Конкорд.
Без проблем отдали синими, номера по порядку.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 17 лис, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:48
СЕРТФИКАТ написав: kuzmich написав: mustbe написав:
Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны
а равзе есть такие кроме аккорда? кажется щас большинство банок валюту по предзаказу привозят, например в укргазе сразу отшили, но согласились "завтра" привезти валюту на фамилию
Хуже чем ОТП, который не возвращает уже 2 недели,и даже не собирается это делать, наверное нет. При этом, в наглую еще навязывают страховку, чтобы забрать депозит. Клиентоориентированность = 0. Обходите ОТП стороной. Вывод - валюта имеется, но пока не оформишь страховку - дуля с маком, а не возврат депозита.
Сегодня забрал свой конвертодепозит в OTP без проблем, валюта была. На этот раз проценты за снятие уже не предлагали и ничего не навязывали
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Alex Y
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Додано: Чет 17 лис, 2022 18:22
Замовлену в Райфі валюту так і не отримав, підтримка повідомляє що я можу валюту отримати. Потім узнав про відсутність у відділенні готівки підтримка запропонувала обміняти цю валюту в додатку (курс 36,45) так як в звязку з ситуацією в крайні у відділення по декілька місяців не надходить валюта( в це відділення інкасація ізде, просто дирекція не підкріплює валютою) а при повторному зверненні повідомили що зараз нестабільна ситуация і гроші можливо отримати тільки в порядку живоі черги.
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Vadim1212
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Додано: Чет 17 лис, 2022 18:32
Vadim1212 написав:
Замовлену в Райфі валюту так і не отримав, підтримка повідомляє що я можу валюту отримати. Потім узнав про відсутність у відділенні готівки підтримка запропонувала обміняти цю валюту в додатку (курс 36,45) так як в звязку з ситуацією в крайні у відділення по декілька місяців не надходить валюта( в це відділення інкасація ізде, просто дирекція не підкріплює валютою) а при повторному зверненні повідомили що зараз нестабільна ситуация і гроші можливо отримати тільки в порядку живоі черги.
А який у вас регіон/місто - прифронтове?
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asti
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Додано: Чет 17 лис, 2022 18:34
А мені замовлену в Райфі валюту сьогодні віддали (м.Київ). Правда прийшлося чекати доки буде електрика у відділенні і не буде повітряної тривоги.
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foxluck
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