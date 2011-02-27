asti
Харків
проблеми на мою думку могли бути тільки у Моно із-зі відсутності відділень, але у нас Моно (через А-банк) Аккорд, Альфа видають новенькими купюрами
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Додано: Чет 17 лис, 2022 18:55
asti
Харків
проблеми на мою думку могли бути тільки у Моно із-зі відсутності відділень, але у нас Моно (через А-банк) Аккорд, Альфа видають новенькими купюрами
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:14
Постанова нбу номер 65 від 19.05.2020 містить пункт 68. Готівкові операції. І там перелік з 15 видів клоунів.
А ви що читали?
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:17
Є. І газмяс тому не взірець.
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:21
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