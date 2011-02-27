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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:55

asti
Харків
проблеми на мою думку могли бути тільки у Моно із-зі відсутності відділень, але у нас Моно (через А-банк) Аккорд, Альфа видають новенькими купюрами
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:14

  Sain_повернувся написав:
  Ромасик написав:
Sain_повернувся написав:на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
Може навпаки?

ні, саме готівкові. Читав постанову НБУ пару місяців тому.

Постанова нбу номер 65 від 19.05.2020 містить пункт 68. Готівкові операції. І там перелік з 15 видів клоунів.
А ви що читали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:17

  kuzmich написав:
  mustbe написав:Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны

а равзе есть такие кроме аккорда? кажется щас большинство банок валюту по предзаказу привозят, например в укргазе сразу отшили, но согласились "завтра" привезти валюту на фамилию

Є. І газмяс тому не взірець.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:21

  СЕРТФИКАТ написав: Хуже чем ОТП, который не возвращает уже 2 недели,и даже не собирается это делать,

Четвертый европейский банк, который солидный, говорили они :lol:
А я на днях у скунса снимал валюту без предзаказ, новенькими :P
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:28

ТАСька викотила оновлення з відкриттям онлайн. Зверніть увагу, що спочатку пише курс смачніший, але коли починає вводити суму, то курс різко змінюється. Теоретично, у ТАСьки курс мав би залежати від строку, але його переклацування нічого візуально не змінює. На даний момент мені показує курси: USD 37.30 EUR 38.82
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:32

  klug написав:ТАСька викотила оновлення з відкриттям онлайн. Зверніть увагу, що спочатку пише курс смачніший, але коли починає вводити суму, то курс різко змінюється. Теоретично, у ТАСьки курс мав би залежати від строку, але його переклацування нічого візуально не змінює. На даний момент мені показує курси: USD 37.30 EUR 38.82

37,30 то людяний курс. Навіть я піду влашуватися. Може.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:36

  Ромасик написав:
  klug написав:ТАСька викотила оновлення з відкриттям онлайн. Зверніть увагу, що спочатку пише курс смачніший, але коли починає вводити суму, то курс різко змінюється. Теоретично, у ТАСьки курс мав би залежати від строку, але його переклацування нічого візуально не змінює. На даний момент мені показує курси: USD 37.30 EUR 38.82

37,30 то людяний курс. Навіть я піду влашуватися. Може.

Ну, відносно так. Але одразу вони світять замануху 36,93, а як ти вже заплив слиною і кричиш "візьміть мої гроші", так одразу курс зростає. Якось неослідно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:45

klug так, коли з розгону закинув гроші на рахунок, а потім дуля.
А тазік він і є не солідним, Імхо. Якесь все криве, заскорузле, з 90х.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:47

  Ромасик написав:klug так, коли з розгону закинув гроші на рахунок, а потім дуля.
А тазік він і є не солідним, Імхо. Якесь все криве, заскорузле, з 90х.

Комсомол саме так і має виглядати, а ще пахнути нафталіном.
klug
 
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