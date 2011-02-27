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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 лис, 2022 18:55
asti
Харків
проблеми на мою думку могли бути тільки у Моно із-зі відсутності відділень, але у нас Моно (через А-банк) Аккорд, Альфа видають новенькими купюрами
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:14
Sain_повернувся написав: Ромасик написав:
Sain_повернувся написав:на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
Може навпаки?
ні, саме готівкові. Читав постанову НБУ пару місяців тому.
Постанова нбу номер 65 від 19.05.2020 містить пункт 68. Готівкові операції. І там перелік з 15 видів клоунів.
А ви що читали?
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Ромасик
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:17
kuzmich написав: mustbe написав:
Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны
а равзе есть такие кроме аккорда? кажется щас большинство банок валюту по предзаказу привозят, например в укргазе сразу отшили, но согласились "завтра" привезти валюту на фамилию
Є. І газмяс тому не взірець.
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Ромасик
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:28
ТАСька викотила оновлення з відкриттям онлайн. Зверніть увагу, що спочатку пише курс смачніший, але коли починає вводити суму, то курс різко змінюється. Теоретично, у ТАСьки курс мав би залежати від строку, але його переклацування нічого візуально не змінює. На даний момент мені показує курси: USD 37.30 EUR 38.82
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klug
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:32
klug написав:
ТАСька викотила оновлення з відкриттям онлайн. Зверніть увагу, що спочатку пише курс смачніший, але коли починає вводити суму, то курс різко змінюється. Теоретично, у ТАСьки курс мав би залежати від строку, але його переклацування нічого візуально не змінює. На даний момент мені показує курси: USD 37.30 EUR 38.82
37,30 то людяний курс. Навіть я піду влашуватися. Може.
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Ромасик
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:36
Ромасик написав: klug написав:
ТАСька викотила оновлення з відкриттям онлайн. Зверніть увагу, що спочатку пише курс смачніший, але коли починає вводити суму, то курс різко змінюється. Теоретично, у ТАСьки курс мав би залежати від строку, але його переклацування нічого візуально не змінює. На даний момент мені показує курси: USD 37.30 EUR 38.82
37,30 то людяний курс. Навіть я піду влашуватися. Може.
Ну, відносно так. Але одразу вони світять замануху 36,93, а як ти вже заплив слиною і кричиш "візьміть мої гроші", так одразу курс зростає. Якось неослідно.
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klug
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:45
klug так, коли з розгону закинув гроші на рахунок, а потім дуля.
А тазік він і є не солідним, Імхо. Якесь все криве, заскорузле, з 90х.
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Ромасик
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:47
Ромасик написав:klug
так, коли з розгону закинув гроші на рахунок, а потім дуля.
А тазік він і є не солідним, Імхо. Якесь все криве, заскорузле, з 90х.
Комсомол саме так і має виглядати, а ще пахнути нафталіном.
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