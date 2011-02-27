Додано: Чет 17 лис, 2022 23:12

Vadim1212 написав: Замовлену в Райфі валюту так і не отримав, підтримка повідомляє що я можу валюту отримати. Потім узнав про відсутність у відділенні готівки підтримка запропонувала обміняти цю валюту в додатку (курс 36,45) так як в звязку з ситуацією в крайні у відділення по декілька місяців не надходить валюта( в це відділення інкасація ізде, просто дирекція не підкріплює валютою) а при повторному зверненні повідомили що зараз нестабільна ситуация і гроші можливо отримати тільки в порядку живоі черги. Замовлену в Райфі валюту так і не отримав, підтримка повідомляє що я можу валюту отримати. Потім узнав про відсутність у відділенні готівки підтримка запропонувала обміняти цю валюту в додатку (курс 36,45) так як в звязку з ситуацією в крайні у відділення по декілька місяців не надходить валюта( в це відділення інкасація ізде, просто дирекція не підкріплює валютою) а при повторному зверненні повідомили що зараз нестабільна ситуация і гроші можливо отримати тільки в порядку живоі черги.

Поддержка вам вешает лапшу на уши.У меня сегодня тоже закончился долларовый депозит. Доллары заказывал в понедельник.В отделение пришел в 13:30А валюту так и не привезли ( Киев, левый берег )Пока я ругался в кассу что-то насдавали.В итоге из 1335 долларов, 900 долларов получил валютой.435 долларов забрал гривной, КУРС ОБМЕНА 40,30 !!!!В поддержке глупые, примитивные, и ограниченные сотрудники сидят. Все на что они способны, это узнать дали свет в отделении, или нет. Больше толка от них никакого.Валюту мне все равно надо было продавать сегодня, что-бы гривну закинуть по второму кругу на новый конвертдепозит, на улице днем продал по 40,37даже если всю сумму 1335 долларов забирать гривной потери составят 93.45 грн.Считаю их приемлемыми . У Аваля кстати курс покупки иногда бывает даже выше чем на улице. Валюту им хорошо несут в кассы.Подумайте над таким вариантом.