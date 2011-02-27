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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:45

  Alien написав:Згідного останнього оновлення т2ю виходить що тася вже залучає Конвертаційні у ойро. І судячи з того що малює застосунок виходить що і коміс тепер застосовується однаковий для усіх строків депо (а не 600-300-150 як було при відкритті у відділенні). Останній момент не тестував повністю с відкриттям депо - але граючись зі зміною терміну депо бачу, що підсумкова сума при цьому не змінюється

може ці 600-300-150 потім додатково знімуть після відкриття депо ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:45

Alien то і комімії немає незалежно від строку. Лише 37,30.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:12

  Vadim1212 написав:Замовлену в Райфі валюту так і не отримав, підтримка повідомляє що я можу валюту отримати. Потім узнав про відсутність у відділенні готівки підтримка запропонувала обміняти цю валюту в додатку (курс 36,45) так як в звязку з ситуацією в крайні у відділення по декілька місяців не надходить валюта( в це відділення інкасація ізде, просто дирекція не підкріплює валютою) а при повторному зверненні повідомили що зараз нестабільна ситуация і гроші можливо отримати тільки в порядку живоі черги.


Поддержка вам вешает лапшу на уши.
У меня сегодня тоже закончился долларовый депозит. Доллары заказывал в понедельник.
В отделение пришел в 13:30
А валюту так и не привезли ( Киев, левый берег )
Пока я ругался в кассу что-то насдавали.
В итоге из 1335 долларов, 900 долларов получил валютой.
435 долларов забрал гривной, КУРС ОБМЕНА 40,30 !!!!

В поддержке глупые, примитивные, и ограниченные сотрудники сидят. Все на что они способны, это узнать дали свет в отделении, или нет. Больше толка от них никакого.

Валюту мне все равно надо было продавать сегодня, что-бы гривну закинуть по второму кругу на новый конвертдепозит, на улице днем продал по 40,37

даже если всю сумму 1335 долларов забирать гривной потери составят 93.45 грн.
Считаю их приемлемыми . У Аваля кстати курс покупки иногда бывает даже выше чем на улице. Валюту им хорошо несут в кассы.

Подумайте над таким вариантом.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:23

Я для себя давно решил, 10-20 копеек, допустимые траты на конвертационном депозите, если не получается физически снять валюту.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:57

  Vadim1212 написав:Замовлену в Райфі валюту так і не отримав, підтримка повідомляє що я можу валюту отримати. Потім узнав про відсутність у відділенні готівки підтримка запропонувала обміняти цю валюту в додатку (курс 36,45) так як в звязку з ситуацією в крайні у відділення по декілька місяців не надходить валюта( в це відділення інкасація ізде, просто дирекція не підкріплює валютою) а при повторному зверненні повідомили що зараз нестабільна ситуация і гроші можливо отримати тільки в порядку живоі черги.

Хіба райф не кацапський банк?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:33

  sergey_sryvkin написав:
  Vadim1212 написав:Замовлену в Райфі валюту так і не отримав, підтримка повідомляє що я можу валюту отримати. Потім узнав про відсутність у відділенні готівки підтримка запропонувала обміняти цю валюту в додатку (курс 36,45) так як в звязку з ситуацією в крайні у відділення по декілька місяців не надходить валюта( в це відділення інкасація ізде, просто дирекція не підкріплює валютою) а при повторному зверненні повідомили що зараз нестабільна ситуация і гроші можливо отримати тільки в порядку живоі черги.

Хіба райф не кацапський банк?


Австрийский, который очень любит деньги, и продолжает работать в кацапстане
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:50

Evgeny
второй круг заполнен на перед ( в счет этих средств) совсем по другому курсу
а на третий с таким отношением я точно не готов
да и имея возможность продать сегодня по 41 разница не 90грн будет а четвертая часть от размещения на 3 мес
думал что с моно будет проблема хотел от них свифтом на альфу перебросить но получил сразу, а вот с Райфом и мыслей небыло что проблемы с наличкой будут
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 01:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

так шо, на Райф вешаем метку?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:08

В табличке КомИн, это комерческо инвестиционный или комерческо индустриальный банк ??
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:32

  Evgeny написав:В табличке КомИн, это комерческо инвестиционный или комерческо индустриальный банк ??

Индустриальный
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