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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:16
Evgeny написав:
В табличке КомИн, это комерческо инвестиционный или комерческо индустриальный банк ??
КомИндус )
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:36
В КИеве напряг оформить депозит - тревоги и блекауты. А насколько через три месяца забрать?
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