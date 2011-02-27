КомИндус )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:16
Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В КИеве напряг оформить депозит - тревоги и блекауты. А насколько через три месяца забрать?
Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:27
Вы будете смеяться, но у Аваль банка всего 1 отделение на весь Киев оборудованное генератором, на Алмазова ( Печерск )
Какие же они жадные
Агриголь ещё круче. У них вообще ни одного отделения с генератором.
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