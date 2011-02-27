Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ромасик написав:Alien то і комімії немає незалежно від строку. Лише 37,30.
J написав:
Alien написав:Згідного останнього оновлення т2ю виходить що тася вже залучає Конвертаційні у ойро. І судячи з того що малює застосунок виходить що і коміс тепер застосовується однаковий для усіх строків депо (а не 600-300-150 як було при відкритті у відділенні). Останній момент не тестував повністю с відкриттям депо - але граючись зі зміною терміну депо бачу, що підсумкова сума при цьому не змінюється
може ці 600-300-150 потім додатково знімуть після відкриття депо ?
СЕРТФИКАТ написав:Хуже чем ОТП, который не возвращает уже 2 недели,и даже не собирается это делать, наверное нет. При этом, в наглую еще навязывают страховку, чтобы забрать депозит. Вывод - валюта имеется, но пока не оформишь страховку - дуля с маком, а не возврат депозита.
это в каком городе беспредел такой? (можно в личку еслишо)
Забирав соціяльний депо в абанці. Черга з пенсів що гундосять і туплять на касі, з зняттями пенсії і платежами за комуналку. Хуже з чергами тільки в приваті. Паршиво, знаєш що в 10 відключать світло і можно не встигнуть. Надавали гарно потертих соток 2001-06 років, попрохав помінять. Вдома роздивився впхали кілька 96 року. Життя біль.
alex lem написав:Черга з пенсів що гундосять і туплять на касі, з зняттями пенсії і платежами за комуналку.
То не пенси та комунальщики - то вiд учора почались виплати переселенцям та iншим нужденним по лiнiї ООН (2200 здається). Сам втрапив у таку ж халепу в а-банку учора коли отримував монiни конвертацiйнi. Там i взнав про ООНiвськi. У приват-ощад та а-банк у цi днi краще не ходити.
alex lem написав:Забирав соціяльний депо в абанці. Черга з пенсів що гундосять і туплять на касі, з зняттями пенсії і платежами за комуналку. Хуже з чергами тільки в приваті. Паршиво, знаєш що в 10 відключать світло і можно не встигнуть. Надавали гарно потертих соток 2001-06 років, попрохав помінять. Вдома роздивився впхали кілька 96 року. Життя біль.
а-банк то взагалі жах, забирав рік тому у них айрон депозит з моно. Сума була 40 тис доларів, мало того що чекав 2 тижні що б привезли, то ще й дали купу старих купюр. Черга велика, переглянути 400 банкнот по 100 доларів на касі можливості нема. Дома відібрав найгірші і пішов на наступний день до них поповнити картку доларову, не хотіли приймати свої ж банкноти))) після цього ні в моно, ні в абанку жодних доларових депо