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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:16

  Evgeny написав:В табличке КомИн, это комерческо инвестиционный или комерческо индустриальный банк ??

КомИндус )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В КИеве напряг оформить депозит - тревоги и блекауты. А насколько через три месяца забрать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:27

Вы будете смеяться, но у Аваль банка всего 1 отделение на весь Киев оборудованное генератором, на Алмазова ( Печерск )

Какие же они жадные

Агриголь ещё круче. У них вообще ни одного отделения с генератором.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:33

  cohan написав:так шо, на Райф вешаем метку?

зачекаємо трохи , може виправляться )
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:37

  Ромасик написав:Alien то і комімії немає незалежно від строку. Лише 37,30.

  J написав:
  Alien написав:Згідного останнього оновлення т2ю виходить що тася вже залучає Конвертаційні у ойро. І судячи з того що малює застосунок виходить що і коміс тепер застосовується однаковий для усіх строків депо (а не 600-300-150 як було при відкритті у відділенні). Останній момент не тестував повністю с відкриттям депо - але граючись зі зміною терміну депо бачу, що підсумкова сума при цьому не змінюється

може ці 600-300-150 потім додатково знімуть після відкриття депо ?


ну и - кто-то открыл, проверил?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:44

  СЕРТФИКАТ написав:Хуже чем ОТП, который не возвращает уже 2 недели,и даже не собирается это делать, наверное нет. При этом, в наглую еще навязывают страховку, чтобы забрать депозит.
Вывод - валюта имеется, но пока не оформишь страховку - дуля с маком, а не возврат депозита.

:shock: это в каком городе беспредел такой? (можно в личку еслишо)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:53

  klug написав:
  Ромасик написав:klug так, коли з розгону закинув гроші на рахунок, а потім дуля. А тазік він і є не солідним, Імхо. Якесь все криве, заскорузле, з 90х.
Комсомол саме так і має виглядати, а ще пахнути нафталіном.
комсомол тоді пахнув молоденькими комсомолочками :lol:

  Evgeny написав:Вы будете смеяться, но у Аваль банка всего 1 отделение на весь Киев оборудованное генератором,
Какие же они жадные
Агриголь ещё круче. У них вообще ни одного отделения с генератором.

https://www.meme-arsenal.com/create/meme/1983034
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:27

Забирав соціяльний депо в абанці. Черга з пенсів що гундосять і туплять на касі, з зняттями пенсії і платежами за комуналку. Хуже з чергами тільки в приваті. Паршиво, знаєш що в 10 відключать світло і можно не встигнуть. Надавали гарно потертих соток 2001-06 років, попрохав помінять. Вдома роздивився впхали кілька 96 року. Життя біль.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Черга з пенсів що гундосять і туплять на касі, з зняттями пенсії і платежами за комуналку.
То не пенси та комунальщики - то вiд учора почались виплати переселенцям та iншим нужденним по лiнiї ООН (2200 здається). Сам втрапив у таку ж халепу в а-банку учора коли отримував монiни конвертацiйнi. Там i взнав про ООНiвськi. У приват-ощад та а-банк у цi днi краще не ходити.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:59

  alex lem написав:Забирав соціяльний депо в абанці. Черга з пенсів що гундосять і туплять на касі, з зняттями пенсії і платежами за комуналку. Хуже з чергами тільки в приваті. Паршиво, знаєш що в 10 відключать світло і можно не встигнуть. Надавали гарно потертих соток 2001-06 років, попрохав помінять. Вдома роздивився впхали кілька 96 року. Життя біль.

а-банк то взагалі жах, забирав рік тому у них айрон депозит з моно. Сума була 40 тис доларів, мало того що чекав 2 тижні що б привезли, то ще й дали купу старих купюр. Черга велика, переглянути 400 банкнот по 100 доларів на касі можливості нема. Дома відібрав найгірші і пішов на наступний день до них поповнити картку доларову, не хотіли приймати свої ж банкноти))) після цього ні в моно, ні в абанку жодних доларових депо
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