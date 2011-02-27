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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:40
Зняв сьогодні першу пайку в Авалі. депо закінчився вчора, гроші через додаток замовляв у понеділок, призначили зустріч на 12.00 прийшов, провели на касу без черги і видали чесно зароблені 1350. Судячи по паковану з якого касирша відраховувала валюту, то з нею в касі проблем не було...
Також при мені жіночка хотіла здати пару тисяч євро, відмовили, бо не клієнт банку і гривні в касі немає вільної.
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Hamster
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:05
Народ поясніть повторне занесення (отриманого депо) для відкриття нового конверт депо не буде вважатися підозрілою активністю (так то 300к вже заніс)
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SergIN
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