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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 294295296297>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Зняв сьогодні першу пайку в Авалі. депо закінчився вчора, гроші через додаток замовляв у понеділок, призначили зустріч на 12.00 прийшов, провели на касу без черги і видали чесно зароблені 1350. Судячи по паковану з якого касирша відраховувала валюту, то з нею в касі проблем не було...
Також при мені жіночка хотіла здати пару тисяч євро, відмовили, бо не клієнт банку і гривні в касі немає вільної.
Hamster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:05

Народ поясніть повторне занесення (отриманого депо) для відкриття нового конверт депо не буде вважатися підозрілою активністю (так то 300к вже заніс)
SergIN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:13

Новые условия по тазику справедливы только для онлайна.
В этом случае будет свой курс, но не будет комиса за обмен и 600грн за 3мес.
Для офлайна - старые условия.
Поэтому разбил тазик на два кейса - онлайн и офлайн.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Аваль. Конверт депо.
На касі, не тримаючи в в руках готівку, перевлошив в гривню по курсу каси.
Підписав один папірець, що отримав 1335$, інший - що отримав по курсу каси. Гривні касир перевів на рахунок універсальний (така у них умова, тільки на універсальний)
$ в касі були.
ruslanyur
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

газ - заказ через звонок в отделение за день
кредо - заказывать за 3 дня звонком на горячую линию
а-банк - в чате за несколько дней
аваль - за 2 дня через чат, назначили выдачу на 13.00

все банки отдали без проблем и каких-либо вопросов и приняли заказ до окончания депо.
Единственная проблема - не попасть на тревогу, блекаут и смотреть графики отключений
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:33

  flysoulfly написав:
  Ромасик написав:Alien то і комімії немає незалежно від строку. Лише 37,30.

  J написав:
  Alien написав:Згідного останнього оновлення т2ю виходить що тася вже залучає Конвертаційні у ойро. І судячи з того що малює застосунок виходить що і коміс тепер застосовується однаковий для усіх строків депо (а не 600-300-150 як було при відкритті у відділенні). Останній момент не тестував повністю с відкриттям депо - але граючись зі зміною терміну депо бачу, що підсумкова сума при цьому не змінюється

може ці 600-300-150 потім додатково знімуть після відкриття депо ?


ну и - кто-то открыл, проверил?

Намагаюся зараз відкрити. Замовив віртуальну карту в дол. Як швидко вона у комсомольців відкривається? Особливо в п'ятницю в після операційний час? Не миттєво, так точно.
І чи можливо з неї зняти депо без партійних внесків?

Апд. Гарячка відповіла до години.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 18 лис, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:37

  SergIN написав:Народ поясніть повторне занесення (отриманого депо) для відкриття нового конверт депо не буде вважатися підозрілою активністю (так то 300к вже заніс)

Саме вчора читав постанову нбу щодо підозрілості
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:39

  Ромасик написав:
  SergIN написав:Народ поясніть повторне занесення (отриманого депо) для відкриття нового конверт депо не буде вважатися підозрілою активністю (так то 300к вже заніс)

Саме вчора читав постанову нбу щодо підозрілості

і що вичитали ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:45

  J написав:
  Ромасик написав:
  SergIN написав:Народ поясніть повторне занесення (отриманого депо) для відкриття нового конверт депо не буде вважатися підозрілою активністю (так то 300к вже заніс)

Саме вчора читав постанову нбу щодо підозрілості

і що вичитали ?

Що якщо ваша фізіномія не сподобається касиру, або якщо касир засумнівається у ваших здібностях мати такі кошти, або ви не зможете переконливо пояснити, навіщо ви по колу крутите одну й ту ж суму, або касиру буде не зрозуміла геніальність вашої бізнес ідеї, то вас знімуть з зеленого коридору і відправлять на мрт
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:49

Кто отдал без проблем и без заказа:
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