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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:10
Sain_повернувся написав:
а-банк то взагалі жах, забирав рік тому у них айрон депозит з моно. Сума була 40 тис доларів, мало того що чекав 2 тижні що б привезли, то ще й дали купу старих купюр. Черга велика, переглянути 400 банкнот по 100 доларів на касі можливості нема. Дома відібрав найгірші і пішов на наступний день до них поповнити картку доларову, не хотіли приймати свої ж банкноти))) після цього ні в моно, ні в абанку жодних доларових депо
надо было заказывать на отделение, где отдельная конура для больших сумм, обычно менеджеры без проблем вас проведут в нее. А зря не смотрели, я щас даже гривну смотрю в пачках, чтоб продырявленную не дали, а валюту тем более, полно проблемных купюр могут пытаться слить (залитые, стиранные, с печатями барыг, заломленные 1000 раз и т.д.)
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:19
lamal написав: cohan написав:
так шо, на Райф вешаем метку?
зачекаємо трохи , може виправляться )
отдал сегодня, по двухдневному предзаказу, без жужжания
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:25
Ромасик написав:
,
Що якщо ваша фізіномія не сподобається касиру, або якщо касир засумнівається у ваших здібностях мати такі кошти, або ви не зможете переконливо пояснити, навіщо ви по колу крутите одну й ту ж суму, або касиру буде не зрозуміла геніальність вашої бізнес ідеї, то вас знімуть з зеленого коридору і відправлять на мрт
Мені зробили МРТ в КредитВесті, тепер кожен місяць звонять, питають коли я ще зайду зі своєю бізнес ідеєю
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:31
J написав: Ромасик написав:
,
Що якщо ваша фізіномія не сподобається касиру, або якщо касир засумнівається у ваших здібностях мати такі кошти, або ви не зможете переконливо пояснити, навіщо ви по колу крутите одну й ту ж суму, або касиру буде не зрозуміла геніальність вашої бізнес ідеї, то вас знімуть з зеленого коридору і відправлять на мрт
Мені зробили МРТ в КредитВесті, тепер кожен місяць звонять, питають коли я ще зайду зі своєю бізнес ідеєю
Ну хоч віддали? Хоч лірами?
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Ромасик
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:33
Ромасик написав:
Замовив віртуальну карту в дол. Як швидко вона у комсомольців відкривається? Особливо в п'ятницю в після операційний час? Не миттєво, так точно.
Апд. Гарячка відповіла до години.
Мда... Уж полночь близится...
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:52
Ромасик написав:
,
Ну хоч віддали? Хоч лірами?
ще ні, бо вони всім хто у серпні оформлявся ставили дату закінчення депо 01.12.2022
Востаннє редагувалось J
в П'ят 18 лис, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:00
klug написав:
ТАСька викотила оновлення з відкриттям онлайн. Зверніть увагу, що спочатку пише курс смачніший, але коли починає вводити суму, то курс різко змінюється. Теоретично, у ТАСьки курс мав би залежати від строку, але його переклацування нічого візуально не змінює. На даний момент мені показує курси: USD 37.30 EUR 38.82
а с каких карт здесь правильно открывать и закрывать такой депозит? есть плативки вирт во всех валютах
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