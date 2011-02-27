RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 294295296297
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:10

  Sain_повернувся написав:а-банк то взагалі жах, забирав рік тому у них айрон депозит з моно. Сума була 40 тис доларів, мало того що чекав 2 тижні що б привезли, то ще й дали купу старих купюр. Черга велика, переглянути 400 банкнот по 100 доларів на касі можливості нема. Дома відібрав найгірші і пішов на наступний день до них поповнити картку доларову, не хотіли приймати свої ж банкноти))) після цього ні в моно, ні в абанку жодних доларових депо

надо было заказывать на отделение, где отдельная конура для больших сумм, обычно менеджеры без проблем вас проведут в нее. А зря не смотрели, я щас даже гривну смотрю в пачках, чтоб продырявленную не дали, а валюту тем более, полно проблемных купюр могут пытаться слить (залитые, стиранные, с печатями барыг, заломленные 1000 раз и т.д.)
kuzmich
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.08.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:19

  lamal написав:
  cohan написав:так шо, на Райф вешаем метку?

зачекаємо трохи , може виправляться )


отдал сегодня, по двухдневному предзаказу, без жужжания
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:25

  Ромасик написав:,
Що якщо ваша фізіномія не сподобається касиру, або якщо касир засумнівається у ваших здібностях мати такі кошти, або ви не зможете переконливо пояснити, навіщо ви по колу крутите одну й ту ж суму, або касиру буде не зрозуміла геніальність вашої бізнес ідеї, то вас знімуть з зеленого коридору і відправлять на мрт

Мені зробили МРТ в КредитВесті, тепер кожен місяць звонять, питають коли я ще зайду зі своєю бізнес ідеєю
J
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:31

  J написав:
  Ромасик написав:,
Що якщо ваша фізіномія не сподобається касиру, або якщо касир засумнівається у ваших здібностях мати такі кошти, або ви не зможете переконливо пояснити, навіщо ви по колу крутите одну й ту ж суму, або касиру буде не зрозуміла геніальність вашої бізнес ідеї, то вас знімуть з зеленого коридору і відправлять на мрт

Мені зробили МРТ в КредитВесті, тепер кожен місяць звонять, питають коли я ще зайду зі своєю бізнес ідеєю

Ну хоч віддали? Хоч лірами?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1301 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:33

  Ромасик написав:Замовив віртуальну карту в дол. Як швидко вона у комсомольців відкривається? Особливо в п'ятницю в після операційний час? Не миттєво, так точно.

Апд. Гарячка відповіла до години.

Мда... Уж полночь близится...
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1301 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:52

  Ромасик написав:,
Ну хоч віддали? Хоч лірами?

ще ні, бо вони всім хто у серпні оформлявся ставили дату закінчення депо 01.12.2022 :roll:
Востаннє редагувалось J в П'ят 18 лис, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
J
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:00

  klug написав:ТАСька викотила оновлення з відкриттям онлайн. Зверніть увагу, що спочатку пише курс смачніший, але коли починає вводити суму, то курс різко змінюється. Теоретично, у ТАСьки курс мав би залежати від строку, але його переклацування нічого візуально не змінює. На даний момент мені показує курси: USD 37.30 EUR 38.82

а с каких карт здесь правильно открывать и закрывать такой депозит? есть плативки вирт во всех валютах
Яша
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 10.04.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:10

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:Замовив віртуальну карту в дол. Як швидко вона у комсомольців відкривається? Особливо в п'ятницю в після операційний час? Не миттєво, так точно.

Апд. Гарячка відповіла до години.

Мда... Уж полночь близится...

От куры. Через 2 часа вторая говорит, что мгновенно появится. Аппликуха пишет что 30 мин. Заказал еще раз
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1301 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:21

  J написав:Мені зробили МРТ в КредитВесті, тепер кожен місяць звонять, питають коли я ще зайду зі своєю бізнес ідеєю

Я цього місяця заходив, мені НЕ робили
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1301 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:36

  ruslanyur написав:Аваль. Конверт депо.
На касі, не тримаючи в в руках готівку, перевлошив в гривню по курсу каси.
Підписав один папірець, що отримав 1335$, інший - що отримав по курсу каси. Гривні касир перевів на рахунок універсальний (така у них умова, тільки на універсальний)
$ в касі були.

Мабудь якби було попвненням на вашу карту то була б комісія. Тому й на рахунок універсальний цей. Якщо я правильно був в банку їх зрозумів, більше 100 тисяч гривні на касі на картку то буде зарахування без комісії. Але це не точно. Хотів здати доллари в них і вкинуть одразу на конвертаційний. То не було світла, гривні в касі і бажання робить. Поїхав то на руках здав.
alex lem
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 25.12.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 294295296297
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51180
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6095
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1965)
18.11.2022 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.