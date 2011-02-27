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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 лис, 2022 15:36
Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:43
Дюрі-бачі написав:
Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.
Ви що, тільки на тисячу конвертнулись при можливих 1353...?!!
Геть з клюбу!!!
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asti
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:49
asti написав: Дюрі-бачі написав:
Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.
Ви що, тільки на тисячу конвертнулись при можливих 1353...?!!
Геть з клюбу!!!
да лан, хз как в УкрГаз, но в Агриколе поначалу более чем на 1000 не умели
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cohan
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:50
А что там нащи турецкие друзья - в таблице, смотрю, пропала приписка что мин сумма 100500 или сколько там было - USD 3000?
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cohan
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