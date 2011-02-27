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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 296297298299>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:43

  Дюрі-бачі написав:Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.
Ви що, тільки на тисячу конвертнулись при можливих 1353...?!!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:49

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.
Ви що, тільки на тисячу конвертнулись при можливих 1353...?!!
Геть з клюбу!!!


да лан, хз как в УкрГаз, но в Агриколе поначалу более чем на 1000 не умели
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А что там нащи турецкие друзья - в таблице, смотрю, пропала приписка что мин сумма 100500 или сколько там было - USD 3000?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:08

  cohan написав:А что там нащи турецкие друзья - в таблице, смотрю, пропала приписка что мин сумма 100500 или сколько там было - USD 3000?

Да, но лучше меньше 1500 не заносить
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:59

  Дюрі-бачі написав:Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.

написали б, для повноти інформації, місто, де знімали...
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:29

novichok Ужгород
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:34

asti Зараз я взагалі позорю клуб: по 2 рази в місяць купую в Приваті по 200-500$.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Зараз я взагалі позорю клуб: по 2 рази в місяць купую в Приваті по 200-500$.

все робите правильно, життя мінливе - може десь, щось краще віднайдеться.
це коли вже лимони на депозитах, то від скуки можна погратися в клюб, підтримати вітчизняну БСУ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:26

  Дюрі-бачі написав:asti Зараз я взагалі позорю клуб: по 2 рази в місяць купую в Приваті по 200-500$.
Чому саме Приват?
asti
 
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