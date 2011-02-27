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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 лис, 2022 23:28
Goodman написав: Дюрі-бачі написав:
Зараз я взагалі позорю клуб: по 2 рази в місяць купую в Приваті по 200-500$.
це коли вже лимони на депозитах, то від скуки можна погратися в клюб, підтримати вітчизняну БСУ.
Коли в тебе лимони на депозитах, а на дворі війна
тут вже не до скуки...
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asti
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