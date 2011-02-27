Коли в тебе лимони на депозитах, а на дворі війна
тут вже не до скуки...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 лис, 2022 23:28
Додано: Нед 20 лис, 2022 09:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
І що робити у такому разі?
Додано: Нед 20 лис, 2022 10:15
asti
З моєї суб'єктивної точки зору він оптимальний за сукупністю критеріїв простоти покупки, курсу, надійності та ймовірності отримати готівку по завершенню депозиту.
А ще це мій перший банк в якому я досі отримую зарплату і маю халявний Голд...
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