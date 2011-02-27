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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 лис, 2022 23:28
Goodman написав: Дюрі-бачі написав:
Зараз я взагалі позорю клуб: по 2 рази в місяць купую в Приваті по 200-500$.
це коли вже лимони на депозитах, то від скуки можна погратися в клюб, підтримати вітчизняну БСУ.
Коли в тебе лимони на депозитах, а на дворі війна
тут вже не до скуки...
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asti
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Додано: Нед 20 лис, 2022 09:47
І що робити у такому разі?
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Додано: Нед 20 лис, 2022 10:15
asti
З моєї суб'єктивної точки зору він оптимальний за сукупністю критеріїв простоти покупки, курсу, надійності та ймовірності отримати готівку по завершенню депозиту.
А ще це мій перший банк в якому я досі отримую зарплату і маю халявний Голд...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 20 лис, 2022 11:53
asti написав: Дюрі-бачі написав:asti
Зараз я взагалі позорю клуб: по 2 рази в місяць купую в Приваті по 200-500$.
Чому саме Приват?
Теж купую кілька разів на місяць (як надходять гроші у Приват), заношу через Приват - оперативно та зручно.
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VASH
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:15
Як Глобус віддає конвертаційні депо?
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Investor_K
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