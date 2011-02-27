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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:28

  Goodman написав:
  Дюрі-бачі написав:Зараз я взагалі позорю клуб: по 2 рази в місяць купую в Приваті по 200-500$.
це коли вже лимони на депозитах, то від скуки можна погратися в клюб, підтримати вітчизняну БСУ.
Коли в тебе лимони на депозитах, а на дворі війна
тут вже не до скуки...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 09:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І що робити у такому разі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:15

asti
З моєї суб'єктивної точки зору він оптимальний за сукупністю критеріїв простоти покупки, курсу, надійності та ймовірності отримати готівку по завершенню депозиту.
А ще це мій перший банк в якому я досі отримую зарплату і маю халявний Голд...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 11:53

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:asti Зараз я взагалі позорю клуб: по 2 рази в місяць купую в Приваті по 200-500$.
Чому саме Приват?

Теж купую кілька разів на місяць (як надходять гроші у Приват), заношу через Приват - оперативно та зручно.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Як Глобус віддає конвертаційні депо?
Investor_K
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