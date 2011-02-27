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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:28

А кто-то забирал с таса? Все ок?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:51

  Amethyst написав:Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита

Что такое "получить циферки"?
ruslan_polutsygan
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:58

  ruslan_polutsygan написав:
  Amethyst написав:Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита

Что такое "получить циферки"?

Ну шобы получить депо наличкой от Мони, вам же нужно получить код-циферки, который вы кассиру и покажете.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:32

Хоча теоретично ТАСЯ світить можливість відкриття конвертаційного в ойро на практиці коли доходиш по пункту "вибір депозитної програми" то на вибір не пропонується ніякого виду вкладу. І при цьому кнопка "перерахувати" лишається неактивною. На відміну від ойрових по доляревих видах вкладу пропонується на вибір кілька термінів. Отже схоже що по ойровим вкладам у Тасі фальстарт - тому відповідний рядок у таблиці можна викреслювати
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  la9 написав:А кто-то забирал с таса? Все ок?

Так, у Києві ТАС віддає. Замовляти через гарячу лінію на відділення.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:03

  foxluck написав:
  la9 написав:А кто-то забирал с таса? Все ок?

Так, у Києві ТАС віддає. Замовляти через гарячу лінію на відділення.

За сколько дней до окончания заказывали?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:03

А как Пумба и приват выдают, какая практика?
la9
 
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