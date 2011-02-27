|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 лис, 2022 13:27
Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3368
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Пон 21 лис, 2022 15:28
А кто-то забирал с таса? Все ок?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 15:51
Amethyst написав:
Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита
Что такое "получить циферки"?
-
ruslan_polutsygan
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 05.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 15:58
ruslan_polutsygan написав: Amethyst написав:
Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита
Что такое "получить циферки"?
Ну шобы получить депо наличкой от Мони, вам же нужно получить код-циферки, который вы кассиру и покажете.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3368
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Пон 21 лис, 2022 16:32
Хоча теоретично ТАСЯ світить можливість відкриття конвертаційного в ойро на практиці коли доходиш по пункту "вибір депозитної програми" то на вибір не пропонується ніякого виду вкладу. І при цьому кнопка "перерахувати" лишається неактивною. На відміну від ойрових по доляревих видах вкладу пропонується на вибір кілька термінів. Отже схоже що по ойровим вкладам у Тасі фальстарт - тому відповідний рядок у таблиці можна викреслювати
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 886
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 18:48
la9 написав:
А кто-то забирал с таса? Все ок?
Так, у Києві ТАС віддає. Замовляти через гарячу лінію на відділення.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1409 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 19:03
foxluck написав: la9 написав:
А кто-то забирал с таса? Все ок?
Так, у Києві ТАС віддає. Замовляти через гарячу лінію на відділення.
За сколько дней до окончания заказывали?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 19:03
А как Пумба и приват выдают, какая практика?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 19:31
В Моно заказывал выдачу на завтра 1300, в Абанке Харьков. 5 дней назад заказывал.
Только что пришел отказ... Нда уж...
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 20:25
Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.
Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38552
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3712 раз.
- Подякували: 11885 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shummi
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|51217
|
|
|5
|25349
|
|
|3
|6101
|
|