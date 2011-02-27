RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 05.05.21
Подякував: 211 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:28

А кто-то забирал с таса? Все ок?
la9
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 02.07.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:51

  Amethyst написав:Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита

Что такое "получить циферки"?
ruslan_polutsygan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 05.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:58

  ruslan_polutsygan написав:
  Amethyst написав:Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита

Что такое "получить циферки"?

Ну шобы получить депо наличкой от Мони, вам же нужно получить код-циферки, который вы кассиру и покажете.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 05.05.21
Подякував: 211 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:32

Хоча теоретично ТАСЯ світить можливість відкриття конвертаційного в ойро на практиці коли доходиш по пункту "вибір депозитної програми" то на вибір не пропонується ніякого виду вкладу. І при цьому кнопка "перерахувати" лишається неактивною. На відміну від ойрових по доляревих видах вкладу пропонується на вибір кілька термінів. Отже схоже що по ойровим вкладам у Тасі фальстарт - тому відповідний рядок у таблиці можна викреслювати
Alien
 
Повідомлень: 886
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  la9 написав:А кто-то забирал с таса? Все ок?

Так, у Києві ТАС віддає. Замовляти через гарячу лінію на відділення.
foxluck
 
Повідомлень: 446
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:03

  foxluck написав:
  la9 написав:А кто-то забирал с таса? Все ок?

Так, у Києві ТАС віддає. Замовляти через гарячу лінію на відділення.

За сколько дней до окончания заказывали?
la9
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 02.07.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:03

А как Пумба и приват выдают, какая практика?
la9
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 02.07.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Моно заказывал выдачу на завтра 1300, в Абанке Харьков. 5 дней назад заказывал.
Только что пришел отказ... Нда уж...
Shummi
 
Повідомлень: 506
З нами з: 08.12.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:25

Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.

Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38552
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 11885 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
  #<1 ... 297298299300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shummi і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51217
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.