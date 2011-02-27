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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 лис, 2022 21:01
la9 написав:
А как Пумба и приват выдают, какая практика?
Приват замовляємо валюту в додатку на конкретний день та зручне, із запропонованих відділень.
ПУМБ заказ через гарячу лінію, дату та відділення обмовляєте з оператором гарячки.
У Києві проблем з видачі не спостерігалося, хіба черги до каси, але то таке...
Востаннє редагувалось novichok
в Пон 21 лис, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 21:30
Evgeny написав:
Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.
Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?
Мне на горячке сообщали, что заказывать на выдачу за три рабочих дня. Выдача валюты в кассе с 11:00
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Додано: Пон 21 лис, 2022 21:38
la9 написав:
За сколько дней до окончания заказывали?
За тиждень. Але можливо я навіть перестрахувався і можна було трохи пізніше.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 21:56
Amethyst написав: ruslan_polutsygan написав: Amethyst написав:
Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита
Что такое "получить циферки"?
Ну шобы получить депо наличкой от Мони, вам же нужно получить код-циферки, который вы кассиру и покажете.
Это в приложении? После нажатия "получить депозит"?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 23:20
Придумал новый столбец. Курс дифференцированный с учетом компенсации %% по вкладу. По нему Ебанка и Алка получаются выгоднее Вали, тогда как по реальному курсу нет.
Формула
=K4-K4*N4*0.25*0.805/100
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