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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:01

  la9 написав:А как Пумба и приват выдают, какая практика?

Приват замовляємо валюту в додатку на конкретний день та зручне, із запропонованих відділень.
ПУМБ заказ через гарячу лінію, дату та відділення обмовляєте з оператором гарячки.
У Києві проблем з видачі не спостерігалося, хіба черги до каси, але то таке...
Востаннє редагувалось novichok в Пон 21 лис, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:30

  Evgeny написав:Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.

Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?


Мне на горячке сообщали, что заказывать на выдачу за три рабочих дня. Выдача валюты в кассе с 11:00
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  la9 написав:За сколько дней до окончания заказывали?

За тиждень. Але можливо я навіть перестрахувався і можна було трохи пізніше.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:56

  Amethyst написав:
  ruslan_polutsygan написав:
  Amethyst написав:Любым. Получить циферки, и сразу пробовать в любом адекватном отд-и Универа или Шапита

Что такое "получить циферки"?

Ну шобы получить депо наличкой от Мони, вам же нужно получить код-циферки, который вы кассиру и покажете.

Это в приложении? После нажатия "получить депозит"?
ruslan_polutsygan
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Придумал новый столбец. Курс дифференцированный с учетом компенсации %% по вкладу. По нему Ебанка и Алка получаются выгоднее Вали, тогда как по реальному курсу нет.
Формула
=K4-K4*N4*0.25*0.805/100Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:46

  Danik написав:
  Evgeny написав:Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.

Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?


Мне на горячке сообщали, что заказывать на выдачу за три рабочих дня. Выдача валюты в кассе с 11:00


Это когда было ? Может они уже перекрутили все?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Это когда было ? Может они уже перекрутили все?

Узнавал в прошлый четверг.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:39

Райф Днепр. В пятницу закончились 2 депо. В пятницу заказал, сегодня забрал. Свеженькие купюры, аж пахнут.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:53

какие критические суммы для финмона?
Больше 200 к в одной банке стоит ли открывать если нечем подтверджать происхождение?
emeta
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