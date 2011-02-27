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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 лис, 2022 07:18
Evgeny написав: emeta написав:
какие критичные суммы для финмона?
Больше 200 к в одной банке стоит ли открывать если нечем подтверджать происхождение?
Сейчас финмон начинается с 400к
А вообще рекомендую начинать собирать хоть какие-то документы
Я може вам скажу новину, але в банках існує 2 види фінмона - обов'язковий і внутрішній. У першого дійсно один з критеріїв є операції на суми від 400000 грн. У другого - такого ліміту нема і він може починатися і від 1 грн. якщо операція не властива клієнтові. Так що і з 200000 можна вляпатись. Усе залежить від того профілю який складено на клієнта у банку
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Alien
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