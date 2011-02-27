|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 лис, 2022 07:18
Evgeny написав: emeta написав:
какие критичные суммы для финмона?
Больше 200 к в одной банке стоит ли открывать если нечем подтверджать происхождение?
Сейчас финмон начинается с 400к
А вообще рекомендую начинать собирать хоть какие-то документы
Я може вам скажу новину, але в банках існує 2 види фінмона - обов'язковий і внутрішній. У першого дійсно один з критеріїв є операції на суми від 400000 грн. У другого - такого ліміту нема і він може починатися і від 1 грн. якщо операція не властива клієнтові. Так що і з 200000 можна вляпатись. Усе залежить від того профілю який складено на клієнта у банку
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 891
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:09
Evgeny написав:
Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.
Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?
У меня приняли заказ. Еще не получил. Все очень спокойно. Думаю, проблем не будет
-
TDK
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 28.10.10
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13
Ромасик написав:
Придумал новый столбец. Курс дифференцированный с учетом компенсации %% по вкладу. По нему Ебанка и Алка получаются выгоднее Вали, тогда как по реальному курсу нет.
Формула
=K4-K4*N4*0.25*0.805/100
Всяких столбцов можно много нарисовать.
Но неохота таблицу перегружать малополезной инфой.
Тот пяток баксов процентов погоды не делает.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6557
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:57
Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятерке
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5413
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1302 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|51275
|
|
|5
|25355
|
|
|3
|6107
|
|