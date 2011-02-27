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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 07:18

  Evgeny написав:
  emeta написав:какие критичные суммы для финмона?
Больше 200 к в одной банке стоит ли открывать если нечем подтверджать происхождение?


Сейчас финмон начинается с 400к
А вообще рекомендую начинать собирать хоть какие-то документы

Я може вам скажу новину, але в банках існує 2 види фінмона - обов'язковий і внутрішній. У першого дійсно один з критеріїв є операції на суми від 400000 грн. У другого - такого ліміту нема і він може починатися і від 1 грн. якщо операція не властива клієнтові. Так що і з 200000 можна вляпатись. Усе залежить від того профілю який складено на клієнта у банку
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:09

  Evgeny написав:Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.

Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?

У меня приняли заказ. Еще не получил. Все очень спокойно. Думаю, проблем не будет
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13

  Ромасик написав:Придумал новый столбец. Курс дифференцированный с учетом компенсации %% по вкладу. По нему Ебанка и Алка получаются выгоднее Вали, тогда как по реальному курсу нет.
Формула
=K4-K4*N4*0.25*0.805/100

Всяких столбцов можно много нарисовать.
Но неохота таблицу перегружать малополезной инфой.
Тот пяток баксов процентов погоды не делает.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятеркеЗображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:34

  novichok написав:
  Дюрі-бачі написав:Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.

написали б, для повноти інформації, місто, де знімали...

А можно на Горячую Укргаза позвонить и заказать? или только в отделении заказывать?
Алексей77
 
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