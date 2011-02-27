RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 07:18

  Evgeny написав:
  emeta написав:какие критичные суммы для финмона?
Больше 200 к в одной банке стоит ли открывать если нечем подтверджать происхождение?


Сейчас финмон начинается с 400к
А вообще рекомендую начинать собирать хоть какие-то документы

Я може вам скажу новину, але в банках існує 2 види фінмона - обов'язковий і внутрішній. У першого дійсно один з критеріїв є операції на суми від 400000 грн. У другого - такого ліміту нема і він може починатися і від 1 грн. якщо операція не властива клієнтові. Так що і з 200000 можна вляпатись. Усе залежить від того профілю який складено на клієнта у банку
Alien
 
Повідомлень: 891
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:09

  Evgeny написав:Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.

Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?

У меня приняли заказ. Еще не получил. Все очень спокойно. Думаю, проблем не будет
TDK
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 28.10.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13

  Ромасик написав:Придумал новый столбец. Курс дифференцированный с учетом компенсации %% по вкладу. По нему Ебанка и Алка получаются выгоднее Вали, тогда как по реальному курсу нет.
Формула
=K4-K4*N4*0.25*0.805/100

Всяких столбцов можно много нарисовать.
Но неохота таблицу перегружать малополезной инфой.
Тот пяток баксов процентов погоды не делает.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6557
З нами з: 27.12.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятеркеЗображення
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5413
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:34

  novichok написав:
  Дюрі-бачі написав:Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.

написали б, для повноти інформації, місто, де знімали...

А можно на Горячую Укргаза позвонить и заказать? или только в отделении заказывать?
Алексей77
 
Повідомлень: 1880
З нами з: 04.12.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:34

  Ромасик написав: ебанка,

подскажите как отменить автопролонгацию в Европроме ? У них этот пункт 1.4 - в договоре стремно прописан.
"договір вважається автоматично продовженим, якщо вкладник за 1 день до дати повернення не повідомить банк про необхідність повернення суми вкладу "
J
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:42

  mustbe написав:
  Ромасик написав:Придумал новый столбец. Курс дифференцированный с учетом компенсации %% по вкладу. По нему Ебанка и Алка получаются выгоднее Вали, тогда как по реальному курсу нет.
Формула
=K4-K4*N4*0.25*0.805/100

Всяких столбцов можно много нарисовать.
Но неохота таблицу перегружать малополезной инфой.
Тот пяток баксов процентов погоды не делает.
Хоч вже давно не розміщую, цікавлюсь ситуацією, дякую Вам за роботу. Але я вважаю, що саме підсумкова колонка Ромасика (подяка йому), яка враховує маєже все (вважайте є показником чистого прибутку), є основною. І, як бачимо, ця наче несуттєва корекція, істотно змінює рейтинг банок за дохідністю, які йдуть "ніздря в ніздрю". А "депо мін, кратність" - не потрібні.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 27.04.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:50

  Алексей77 написав:
  novichok написав:
  Дюрі-бачі написав:Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.

написали б, для повноти інформації, місто, де знімали...

А можно на Горячую Укргаза позвонить и заказать? или только в отделении заказывать?

Гарячка ні! Телефонуйте у відділення. Розпитайте,чи потрібно замовляти, як отримувати (зразу в касу,чи спочатку до менагера), тут у кожному відділені свої правила.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2803
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:08

  emeta написав:какие критичные суммы для финмона?
Больше 200 к в одной банке стоит ли открывать если нечем подтверджать происхождение?

финмон опциональный, могут на любую сумму от 10К-400К запросить, а могут и вообще не просить доки, если например по СЭП от самого себя деньги присылать. Но доки на большие суммы лучше заранее иметь, чтоб банку показать откуда деньги, во всяком случае для райфа и пумба лучше подстраховаться. Остальные банки хапают нал на депо только заноси мешками
kuzmich
 
Повідомлень: 60
З нами з: 25.08.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 299300301302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51276
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.