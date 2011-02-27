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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 лис, 2022 07:18
Evgeny написав: emeta написав:
какие критичные суммы для финмона?
Больше 200 к в одной банке стоит ли открывать если нечем подтверджать происхождение?
Сейчас финмон начинается с 400к
А вообще рекомендую начинать собирать хоть какие-то документы
Я може вам скажу новину, але в банках існує 2 види фінмона - обов'язковий і внутрішній. У першого дійсно один з критеріїв є операції на суми від 400000 грн. У другого - такого ліміту нема і він може починатися і від 1 грн. якщо операція не властива клієнтові. Так що і з 200000 можна вляпатись. Усе залежить від того профілю який складено на клієнта у банку
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:09
Evgeny написав:
Пытался заказать валюту на горячке в Пивденном, сказали что нет такой возможности, типо в отделении хватает валюты. Депо 26.11 заканчивается.
Кто-то уже получал в Пивденном ? Как заказывали ? Как они возвращают валюту ?
У меня приняли заказ. Еще не получил. Все очень спокойно. Думаю, проблем не будет
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:13
Ромасик написав:
Придумал новый столбец. Курс дифференцированный с учетом компенсации %% по вкладу. По нему Ебанка и Алка получаются выгоднее Вали, тогда как по реальному курсу нет.
Формула
=K4-K4*N4*0.25*0.805/100
Всяких столбцов можно много нарисовать.
Но неохота таблицу перегружать малополезной инфой.
Тот пяток баксов процентов погоды не делает.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:57
Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятерке
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Ромасик
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:34
novichok написав: Дюрі-бачі написав:
Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.
написали б, для повноти інформації, місто, де знімали...
А можно на Горячую Укргаза позвонить и заказать? или только в отделении заказывать?
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Алексей77
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:34
Ромасик написав:
ебанка,
подскажите как отменить автопролонгацию в Европроме ? У них этот пункт 1.4 - в договоре стремно прописан.
"договір вважається автоматично продовженим, якщо вкладник за 1 день до дати повернення не повідомить банк про необхідність повернення суми вкладу "
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:42
mustbe написав: Ромасик написав:
Придумал новый столбец. Курс дифференцированный с учетом компенсации %% по вкладу. По нему Ебанка и Алка получаются выгоднее Вали, тогда как по реальному курсу нет.
Формула
=K4-K4*N4*0.25*0.805/100
Всяких столбцов можно много нарисовать.
Но неохота таблицу перегружать малополезной инфой.
Тот пяток баксов процентов погоды не делает.
Хоч вже давно не розміщую, цікавлюсь ситуацією, дякую Вам за роботу. Але я вважаю, що саме підсумкова колонка Ромасика (подяка йому), яка враховує маєже все (вважайте є показником чистого прибутку), є основною. І, як бачимо, ця наче несуттєва корекція, істотно змінює рейтинг банок за дохідністю, які йдуть "ніздря в ніздрю". А "депо мін, кратність" - не потрібні.
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Visky
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:50
Алексей77 написав: novichok написав: Дюрі-бачі написав:
Забрав з Газбанку: записувався за тиждень у відділення. Віддали без питань, 6 новеньких 100 і 4 трохи б/в.
написали б, для повноти інформації, місто, де знімали...
А можно на Горячую Укргаза позвонить и заказать? или только в отделении заказывать?
Гарячка ні! Телефонуйте у відділення. Розпитайте,чи потрібно замовляти, як отримувати (зразу в касу,чи спочатку до менагера), тут у кожному відділені свої правила.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:08
emeta написав:
какие критичные суммы для финмона?
Больше 200 к в одной банке стоит ли открывать если нечем подтверджать происхождение?
финмон опциональный, могут на любую сумму от 10К-400К запросить, а могут и вообще не просить доки, если например по СЭП от самого себя деньги присылать. Но доки на большие суммы лучше заранее иметь, чтоб банку показать откуда деньги, во всяком случае для райфа и пумба лучше подстраховаться. Остальные банки хапают нал на депо только заноси мешками
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:41
Visky написав:
Хоч вже давно не розміщую, цікавлюсь ситуацією, дякую Вам за роботу. Але я вважаю, що саме підсумкова колонка Ромасика (подяка йому), яка враховує маєже все (вважайте є показником чистого прибутку), є основною. І, як бачимо, ця наче несуттєва корекція, істотно змінює рейтинг банок за дохідністю, які йдуть "ніздря в ніздрю". А "депо мін, кратність" - не потрібні.
Не вистачає самої основної колонки - курс, по якому був зданий той самий доллар, який знов був купленний. І от тоді в табличці буде свято кольорів
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