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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 лис, 2022 15:55
В Пивденном реально какой-то мрак с горячей линией.
Я им звонил с разных номеров, даже в качестве нового клиента который только планирует открывать депозит, во всех случаях они как попугаи твердят одно и тоже.
В зависимости от статуса клиента услуга заказа валюты доступна не всем.
Без заказа валюты можно получить 1000 долларов в день.
НО валюту заказать ты можешь только если у тебя какая-то намаханная карта ( карта моряка, и ещё какая-то)
Короче у них какой-то все грустно. Видимо пошёл отток новых клиентов с конвертационнными депозитами , и они решили просто сделать кидок новых клиентов.
Телефона отделения не дают, позвонить в отделение невозможно.
Летом они соединили с отделениями, сейчас жёстких стоп на эту функцию.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:21
Ромасик
яку кількість днів ви рахували для альфи? Ви врахували , що після закінчення депо треба чекати 2 тижні замовлення? думаю , якщо ви намагаєтесь "рахувати прибуток", то це принциповий момент)
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:26
Моно у Дніпрі через Універсал віддає супер) прямо одразу зайшовши питають вам $ чи євро) як добре , що "великі експерти" трохи помилилися. Кредо теж нормально віддає,видно , що підготувалися , будь-які номінали є (це видають зараз ті, що по 37,30 оформляли , не 38)
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:12
Ромасик написав:
Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятерке
2 неділі що альфа примусово безкоштовно утримує кошти після закінчення валютного депо ви як в дохідність вщитуєте ? Всі банки як банки, а ця вонючка... Ні копійки сюди, тільки буду виносить.
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