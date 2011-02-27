RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:55

В Пивденном реально какой-то мрак с горячей линией.
Я им звонил с разных номеров, даже в качестве нового клиента который только планирует открывать депозит, во всех случаях они как попугаи твердят одно и тоже.

В зависимости от статуса клиента услуга заказа валюты доступна не всем.

Без заказа валюты можно получить 1000 долларов в день.
НО валюту заказать ты можешь только если у тебя какая-то намаханная карта ( карта моряка, и ещё какая-то)

Короче у них какой-то все грустно. Видимо пошёл отток новых клиентов с конвертационнными депозитами , и они решили просто сделать кидок новых клиентов.

Телефона отделения не дают, позвонить в отделение невозможно.
Летом они соединили с отделениями, сейчас жёстких стоп на эту функцию.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38555
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 11885 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:21

Ромасик

яку кількість днів ви рахували для альфи? Ви врахували , що після закінчення депо треба чекати 2 тижні замовлення? думаю , якщо ви намагаєтесь "рахувати прибуток", то це принциповий момент)
soups65d542
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Моно у Дніпрі через Універсал віддає супер) прямо одразу зайшовши питають вам $ чи євро) як добре , що "великі експерти" трохи помилилися. Кредо теж нормально віддає,видно , що підготувалися , будь-які номінали є (це видають зараз ті, що по 37,30 оформляли , не 38)
soups65d542
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:12

  Ромасик написав:Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятеркеЗображення

2 неділі що альфа примусово безкоштовно утримує кошти після закінчення валютного депо ви як в дохідність вщитуєте ? Всі банки як банки, а ця вонючка... Ні копійки сюди, тільки буду виносить.
alex lem
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 25.12.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 300301302303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51277
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.