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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:55

В Пивденном реально какой-то мрак с горячей линией.
Я им звонил с разных номеров, даже в качестве нового клиента который только планирует открывать депозит, во всех случаях они как попугаи твердят одно и тоже.

В зависимости от статуса клиента услуга заказа валюты доступна не всем.

Без заказа валюты можно получить 1000 долларов в день.
НО валюту заказать ты можешь только если у тебя какая-то намаханная карта ( карта моряка, и ещё какая-то)

Короче у них какой-то все грустно. Видимо пошёл отток новых клиентов с конвертационнными депозитами , и они решили просто сделать кидок новых клиентов.

Телефона отделения не дают, позвонить в отделение невозможно.
Летом они соединили с отделениями, сейчас жёстких стоп на эту функцию.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:21

Ромасик

яку кількість днів ви рахували для альфи? Ви врахували , що після закінчення депо треба чекати 2 тижні замовлення? думаю , якщо ви намагаєтесь "рахувати прибуток", то це принциповий момент)
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Моно у Дніпрі через Універсал віддає супер) прямо одразу зайшовши питають вам $ чи євро) як добре , що "великі експерти" трохи помилилися. Кредо теж нормально віддає,видно , що підготувалися , будь-які номінали є (це видають зараз ті, що по 37,30 оформляли , не 38)
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:12

  Ромасик написав:Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятеркеЗображення

2 неділі що альфа примусово безкоштовно утримує кошти після закінчення валютного депо ви як в дохідність вщитуєте ? Всі банки як банки, а ця вонючка... Ні копійки сюди, тільки буду виносить.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:40

  alex lem написав:
  Ромасик написав:Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятеркеЗображення

2 неділі що альфа примусово безкоштовно утримує кошти після закінчення валютного депо ви як в дохідність вщитуєте ? Всі банки як банки, а ця вонючка... Ні копійки сюда, тільки буду виносить.

Есть такой нюанс, что Не всем нужно забирать валюту сразу по окончании.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

soups65d542 написав:Ромасик

яку кількість днів ви рахували для альфи? Ви врахували , що після закінчення депо треба чекати 2 тижні замовлення? думаю , якщо ви намагаєтесь "рахувати прибуток", то це принциповий момент)
Формула написана выше.
Мне удавалось снимать 1000 с согласованием на завтра. Евгений помнится на днях тоже без проблем снял. Поэтому, с местными перегибами на местах разбирайтесь сами. Тут и по Вале и полякам и изи жалобы были. Это уже субъективное.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:18

  mihasik написав:
  alex lem написав:
  Ромасик написав:Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятеркеЗображення

2 неділі що альфа примусово безкоштовно утримує кошти після закінчення валютного депо ви як в дохідність вщитуєте ? Всі банки як банки, а ця вонючка... Ні копійки сюда, тільки буду виносить.

Есть такой нюанс, что Не всем нужно забирать валюту сразу по окончании.


Почему вы не можете позвонить на горячую линию Альфы ?
У меня депозит закончился 15 ноября, я позвонил на горячую линию за 11 дней до окончания, 4 ноября, и сделал заказ.
Через всякие чаты поддержки, они динамят. Надо сразу звонить на горячую линию.
Через телеграм звонил, да, меня тоже динамили. Но потом позвонил на горячую линию, все нормально.
Evgeny
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  #<1 ... 300301302303
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