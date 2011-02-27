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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 лис, 2022 15:55
В Пивденном реально какой-то мрак с горячей линией.
Я им звонил с разных номеров, даже в качестве нового клиента который только планирует открывать депозит, во всех случаях они как попугаи твердят одно и тоже.
В зависимости от статуса клиента услуга заказа валюты доступна не всем.
Без заказа валюты можно получить 1000 долларов в день.
НО валюту заказать ты можешь только если у тебя какая-то намаханная карта ( карта моряка, и ещё какая-то)
Короче у них какой-то все грустно. Видимо пошёл отток новых клиентов с конвертационнными депозитами , и они решили просто сделать кидок новых клиентов.
Телефона отделения не дают, позвонить в отделение невозможно.
Летом они соединили с отделениями, сейчас жёстких стоп на эту функцию.
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Evgeny
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:21
Ромасик
яку кількість днів ви рахували для альфи? Ви врахували , що після закінчення депо треба чекати 2 тижні замовлення? думаю , якщо ви намагаєтесь "рахувати прибуток", то це принциповий момент)
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soups65d542
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:26
Моно у Дніпрі через Універсал віддає супер) прямо одразу зайшовши питають вам $ чи євро) як добре , що "великі експерти" трохи помилилися. Кредо теж нормально віддає,видно , що підготувалися , будь-які номінали є (це видають зараз ті, що по 37,30 оформляли , не 38)
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soups65d542
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:12
Ромасик написав:
Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятерке
2 неділі що альфа примусово безкоштовно утримує кошти після закінчення валютного депо ви як в дохідність вщитуєте ? Всі банки як банки, а ця вонючка... Ні копійки сюди, тільки буду виносить.
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alex lem
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Додано: Вів 22 лис, 2022 18:40
alex lem написав: Ромасик написав:
Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятерке
2 неділі що альфа примусово безкоштовно утримує кошти після закінчення валютного депо ви як в дохідність вщитуєте ? Всі банки як банки, а ця вонючка... Ні копійки сюда, тільки буду виносить.
Есть такой нюанс, что Не всем нужно забирать валюту сразу по окончании.
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mihasik
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Додано: Вів 22 лис, 2022 18:41
soups65d542 написав:Ромасик
яку кількість днів ви рахували для альфи? Ви врахували , що після закінчення депо треба чекати 2 тижні замовлення? думаю , якщо ви намагаєтесь "рахувати прибуток", то це принциповий момент)
Формула написана выше.
Мне удавалось снимать 1000 с согласованием на завтра. Евгений помнится на днях тоже без проблем снял. Поэтому, с местными перегибами на местах разбирайтесь сами. Тут и по Вале и полякам и изи жалобы были. Это уже субъективное.
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Ромасик
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Додано: Вів 22 лис, 2022 19:18
mihasik написав: alex lem написав: Ромасик написав:
Да, будет мой мод таблички, может кому-то будет полезно. Поскольку, имхо, полезная инфа.
Отсортировал и разукрасил.
Алка и ебанка заняли уверенные места во второй пятерке
2 неділі що альфа примусово безкоштовно утримує кошти після закінчення валютного депо ви як в дохідність вщитуєте ? Всі банки як банки, а ця вонючка... Ні копійки сюда, тільки буду виносить.
Есть такой нюанс, что Не всем нужно забирать валюту сразу по окончании.
Почему вы не можете позвонить на горячую линию Альфы ?
У меня депозит закончился 15 ноября, я позвонил на горячую линию за 11 дней до окончания, 4 ноября, и сделал заказ.
Через всякие чаты поддержки, они динамят. Надо сразу звонить на горячую линию.
Через телеграм звонил, да, меня тоже динамили. Но потом позвонил на горячую линию, все нормально.
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Evgeny
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Додано: Вів 22 лис, 2022 20:33
IBOX
100k= 2707$ +0.75% Открыли за 10 минут
Валюта в отделении есть
Альянс
прождал пол часа в очереди пока не выключили электричество, всех завернули
генератора нет
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emeta
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Додано: Вів 22 лис, 2022 20:39
А-банк ну дуже не хоче віддавати $ Моні. Сьогодні зустрівся з друзями в центрі Ужгорода: Сергій зайшов в А-банк, а в касі йому і кажуть: "1000 доларів нема, беріть 300" і відраховують новенькими купюрами з номерами підряд. Щось запідозрили, вирішили перевірити, через хвилин 5 заходить Ваня, а в касі "1300 доларів нема, беріть 300". Потім заходжу я з карткою Сергія "700 доларів нема, беріть 300. "Ой, Ви вже сьогодні знімали, для Вас доларів нема"
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 22 лис, 2022 20:43
Дюрі-бачі написав:
А-банк ну дуже не хоче віддавати $ Моні. Сьогодні зустрівся з друзями в центрі Ужгорода: Сергій зайшов в А-банк, а в касі йому і кажуть: "1000 доларів нема, беріть 300" і відраховують новенькими купюрами з номерами підряд. Щось запідозрили, вирішили перевірити, через хвилин 5 заходить Ваня, а в касі "1300 доларів нема, беріть 300". Потім заходжу я з карткою Сергія "700 доларів нема, беріть 300. "Ой, Ви вже сьогодні знімали, для Вас доларів нема"
Когда все спешат на выход - двери становятся очень узкими.
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Danik
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