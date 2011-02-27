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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:05
Дюрі-бачі
,,Пиво только членам профсоюза,,
Тьфу. Доляри мабуть абанка своїм вкладникам притримує.А то натопчете дорогу, сподобається і кожен буде вигрібать скільки там той ,,голодранець моня що живе по довєрєнності,, по 2670 долларів зараз ,,продає,, ?
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alex lem
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Додано: Вів 22 лис, 2022 22:23
alex lem написав:Дюрі-бачі
,,Пиво только членам профсоюза,,
Тьфу. Доляри мабуть абанка своїм вкладникам притримує.А то натопчете дорогу, сподобається і кожен буде вигрібать скільки там той ,,голодранець моня що живе по довєрєнності,, по 2670 долларів зараз ,,продає,, ?
Ви ж не думаєте що абанка видає моніним вкладникам по доброті душі своєї і абсолютно без власного зиску? Більше того по тій схемі що я бачу моня якраз замовляє валюту на конкретне відділення на певний день та під конкретного вкладника. Тому якщо було замовлено то не видати належне це просто неподобство. Інша справа що вкотре бачу наявність проблем саме на Закарпатті. Може то яка місцева специфіка - типу у негоду через перевал інкасатори зі Львова не їдуть а тому ужгородці варяться у власному соку бо немає свіжого притоку паперової валюти
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Alien
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