|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:00
Дюрі-бачі
взагалі навіть ще 3 місяці тому підтримка казала про неможливість замовлення готівки в а-банк , чому ви штурмуєте ті відділення а-банку? те, що вони хоч щось видають - то взагалі добре. Їм би своїм клієнтам повидавати хоч , які ще накупили по 38 чи скільки там було + комісійні від монобанку думаю не дуже зараз перекривають вартість цієї готівки )
-
soups65d542
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 22.11.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:05
Дюрі-бачі
,,Пиво только членам профсоюза,,
Тьфу. Доляри мабуть абанка своїм вкладникам притримує.А то натопчете дорогу, сподобається і кожен буде вигрібать скільки там той ,,голодранець моня що живе по довєрєнності,, по 2670 долларів зараз ,,продає,, ?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:23
alex lem написав:Дюрі-бачі
,,Пиво только членам профсоюза,,
Тьфу. Доляри мабуть абанка своїм вкладникам притримує.А то натопчете дорогу, сподобається і кожен буде вигрібать скільки там той ,,голодранець моня що живе по довєрєнності,, по 2670 долларів зараз ,,продає,, ?
Ви ж не думаєте що абанка видає моніним вкладникам по доброті душі своєї і абсолютно без власного зиску? Більше того по тій схемі що я бачу моня якраз замовляє валюту на конкретне відділення на певний день та під конкретного вкладника. Тому якщо було замовлено то не видати належне це просто неподобство. Інша справа що вкотре бачу наявність проблем саме на Закарпатті. Може то яка місцева специфіка - типу у негоду через перевал інкасатори зі Львова не їдуть а тому ужгородці варяться у власному соку бо немає свіжого притоку паперової валюти
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 897
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:57
soups65d542 Відділень Універсалу в області нема, а свого часу я прорекламував клуб 50 серед друзів (в них переважно Моно і Приват в гаманцях, а Моно першим почав продавати онлайн, ще до оголошення розриву з А-банком)...
Я то свої Моно забрав один із перших - тоді ще були долари, а потім, напевно, придумали "схему" видачі по трохи...
Мені ще через 2 тижні сходити в Газ і далі регулярно в Приват.
Щодо А-банку то там величезні черги карткових туристів, які несуть в касу гривню мільйонами...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:12
Alien
Мені без різниці що на тому ломбард заробляє.Мені більше цікавить мій шкурний інтерес. Прийти й забрати свій депо який був розміщений в абанці. Навіть вистоявши чергу з пєнсами. А як будуть раздавать на хитро.опі
ерзац банки, то шанси зменшуються, правда?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:40
alex lem
Ви не розумієте простих речей - у разі якщо видача йде через замовлення за кілька днів то клієнтам моно а-банк видає не ту валюту яку можна було видати власним клієнтам. Там валюта спеціально придбана і доставлена під клієнтів моні. Не було б клієнтів моні не було б і цієї валюти. Тому на ваші шанси отримати ваш вклад в абанку наявність вкладників моні практично ніяк не впливає. Хіба що черга буде дещо більша. Втім у ломбарді з чергою то як повезе - кілька разів так було що в моєму відділенні взагалі нікого не було, а крайній раз втрапив на отримувачів допомоги ООН - так там тих отримувачів було - на вулиці аж осіб з 10 стояло, а у самому відділенні щонайменше вдвічі більше - жах. І з них усіх клієнтом моні був по суті тільки я
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 897
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|51284
|
|
|5
|25356
|
|
|3
|6109
|
|