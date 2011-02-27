Додано: Сер 23 лис, 2022 07:24

alex lem вибачте але бачу що в питаннях перевезення цінностей ви маєте досить дивні уявлення про те як працюють інкасаторські служби. З усіх банків України власну службу інкасації мають одиниці. У моєму обласному центрі наскільки я пам'ятаю така служба є лише у ощада, пумба, привата, райфу. Може ще у когось одного. Втім це не дуже принципово. Але це не значить що при відсутності цієї служби банка А не може купити готівку у банка Б і при цьому щоб цю готівку їх привезли інкасатори банка В. Якщо немає готівки у банках нашого регіону її легко можуть привезти з сусідніх областей і навіть зі столиці. Тому відсутність власних відділень, сховищ для зберігання валютних цінностей або служби інкасації при належному підході зовсім на є проблемою для банків. І бачу що з цим у моно усе організовано на достатньо високому рівні. Ну а вкладникам тих банків які обслуговують клієнтів моні або інших "фінтех банд" боятися треба не конкуренції з їх боку, а того щоб НБУ не припинив забезпечувати готівкою у тому числі валютною БСУ. Бо нинішня "благодать" коли готівкова валюта є майже кругом (ну крім Закарпаття на жаль) обумовлена реалізацією валюти зі сховищ НБУ. Але якщо хтось зненацька вирішить припинити цей небачений "аукціон щедрості" (насправді НБУ дуже рідко продає банкам зі свої сховищ саме валюту банки України завжди самі забезпечували свої потреби у валюті) то тоді реальні проблеми одночасно у вкладників більшості українських банків, не залежно від наявності у них власних служб інкасації, відділень та ін. Сподіваюсь що до цього не дійде, втім певний ризик того що мишоловка може захлопнутись завжди є