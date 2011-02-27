|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:00
Дюрі-бачі
взагалі навіть ще 3 місяці тому підтримка казала про неможливість замовлення готівки в а-банк , чому ви штурмуєте ті відділення а-банку? те, що вони хоч щось видають - то взагалі добре. Їм би своїм клієнтам повидавати хоч , які ще накупили по 38 чи скільки там було + комісійні від монобанку думаю не дуже зараз перекривають вартість цієї готівки )
-
soups65d542
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 22.11.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:05
Дюрі-бачі
,,Пиво только членам профсоюза,,
Тьфу. Доляри мабуть абанка своїм вкладникам притримує.А то натопчете дорогу, сподобається і кожен буде вигрібать скільки там той ,,голодранець моня що живе по довєрєнності,, по 2670 долларів зараз ,,продає,, ?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2394
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:23
alex lem написав:Дюрі-бачі
,,Пиво только членам профсоюза,,
Тьфу. Доляри мабуть абанка своїм вкладникам притримує.А то натопчете дорогу, сподобається і кожен буде вигрібать скільки там той ,,голодранець моня що живе по довєрєнності,, по 2670 долларів зараз ,,продає,, ?
Ви ж не думаєте що абанка видає моніним вкладникам по доброті душі своєї і абсолютно без власного зиску? Більше того по тій схемі що я бачу моня якраз замовляє валюту на конкретне відділення на певний день та під конкретного вкладника. Тому якщо було замовлено то не видати належне це просто неподобство. Інша справа що вкотре бачу наявність проблем саме на Закарпатті. Може то яка місцева специфіка - типу у негоду через перевал інкасатори зі Львова не їдуть а тому ужгородці варяться у власному соку бо немає свіжого притоку паперової валюти
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:57
soups65d542 Відділень Універсалу в області нема, а свого часу я прорекламував клуб 50 серед друзів (в них переважно Моно і Приват в гаманцях, а Моно першим почав продавати онлайн, ще до оголошення розриву з А-банком)...
Я то свої Моно забрав один із перших - тоді ще були долари, а потім, напевно, придумали "схему" видачі по трохи...
Мені ще через 2 тижні сходити в Газ і далі регулярно в Приват.
Щодо А-банку то там величезні черги карткових туристів, які несуть в касу гривню мільйонами...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:12
Alien
Мені без різниці що на тому ломбард заробляє.Мені більше цікавить мій шкурний інтерес. Прийти й забрати свій депо який був розміщений в абанці. Навіть вистоявши чергу з пєнсами. А як будуть раздавать на хитро.опі
ерзац банки, то шанси зменшуються, правда?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2394
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:40
alex lem
Ви не розумієте простих речей - у разі якщо видача йде через замовлення за кілька днів то клієнтам моно а-банк видає не ту валюту яку можна було видати власним клієнтам. Там валюта спеціально придбана і доставлена під клієнтів моні. Не було б клієнтів моні не було б і цієї валюти. Тому на ваші шанси отримати ваш вклад в абанку наявність вкладників моні практично ніяк не впливає. Хіба що черга буде дещо більша. Втім у ломбарді з чергою то як повезе - кілька разів так було що в моєму відділенні взагалі нікого не було, а крайній раз втрапив на отримувачів допомоги ООН - так там тих отримувачів було - на вулиці аж осіб з 10 стояло, а у самому відділенні щонайменше вдвічі більше - жах. І з них усіх клієнтом моні був по суті тільки я
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 лис, 2022 01:16
Alien
може по столицям люди й знають як з оон-нів гроші витрусити, а я кажу що в моєму мухосранську середина місяцю в ломбарді це черги з пенсів що платять комуналь. Воно ж чуть добре, хто за що платить і що каже.
PS Подробніше про спеціально придбану й привезену по райцентрам 1300 долярів для моніного клієнта.
У Моні є служба інкасації ? Вони ж голодранці. Як можна з ними в валюту гратися? Навіть в лохотронах кредитних спілках були відділення (можливо в аренді приміщення) кампутери і стульчаки. А в цих ніц нема.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2394
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 лис, 2022 07:24
alex lem вибачте але бачу що в питаннях перевезення цінностей ви маєте досить дивні уявлення про те як працюють інкасаторські служби. З усіх банків України власну службу інкасації мають одиниці. У моєму обласному центрі наскільки я пам'ятаю така служба є лише у ощада, пумба, привата, райфу. Може ще у когось одного. Втім це не дуже принципово. Але це не значить що при відсутності цієї служби банка А не може купити готівку у банка Б і при цьому щоб цю готівку їх привезли інкасатори банка В. Якщо немає готівки у банках нашого регіону її легко можуть привезти з сусідніх областей і навіть зі столиці. Тому відсутність власних відділень, сховищ для зберігання валютних цінностей або служби інкасації при належному підході зовсім на є проблемою для банків. І бачу що з цим у моно усе організовано на достатньо високому рівні. Ну а вкладникам тих банків які обслуговують клієнтів моні або інших "фінтех банд" боятися треба не конкуренції з їх боку, а того щоб НБУ не припинив забезпечувати готівкою у тому числі валютною БСУ. Бо нинішня "благодать" коли готівкова валюта є майже кругом (ну крім Закарпаття на жаль) обумовлена реалізацією валюти зі сховищ НБУ. Але якщо хтось зненацька вирішить припинити цей небачений "аукціон щедрості" (насправді НБУ дуже рідко продає банкам зі свої сховищ саме валюту банки України завжди самі забезпечували свої потреби у валюті) то тоді реальні проблеми одночасно у вкладників більшості українських банків, не залежно від наявності у них власних служб інкасації, відділень та ін. Сподіваюсь що до цього не дійде, втім певний ризик того що мишоловка може захлопнутись завжди є
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 лис, 2022 11:32
По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл.
На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 513
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2105 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 лис, 2022 11:49
mustbe написав:
Всяких столбцов можно много нарисовать.
Но неохота таблицу перегружать малополезной инфой.
Тот пяток баксов процентов погоды не делает.
Та ви що - ця колонка буде дуже корисна людям ... які потім будуть за тими +5$ бігати, бо "раптом" виявилося, що у банка мало відділеннь, проблеми з замовленням коштів і взагалі "баксів нема"
-
she_ne_investor
-
-
- Повідомлень: 2649
- З нами з: 23.09.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|51335
|
|
|5
|25357
|
|
|3
|6109
|
|