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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:08
А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?
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mihasik
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