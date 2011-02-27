RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:08

А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:53

  mihasik написав:А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?

Третього не вбачаєте? Наприклад щоб фізики не тиснули на курс на готівковому ринку а віднесли гривню до банку. Каруселі вже з'явились після виникнення конвертаційних як їх наслідок а не причина. Певен що їх поява не була на меті тих хто приймав рішення про запуск цих депо .
Alien
 
Повідомлень: 900
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mihasik написав:Где подвох?


Так если не ходили в черные обменники, то и разницы в курсе не было)

А так народ сам голосует гривной за чёрный курс )
Andrey2512
 
Повідомлень: 396
З нами з: 04.04.22
Подякував: 22 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:14

mihasik Через депозит один оборот каруселі триває 3 місяці, через картковий туризм - 1 тиждень, через всякі Бінанси - кілька днів. Тому через депозит - менше із зол для ЗВР.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 29.07.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Andrey2512 написав:Так если не ходили в черные обменники, то и разницы в курсе не было)

Якщо б банки продавали достатньо готівки людям, то й ходити б обмінники не довелось.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 29.07.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:41

  mihasik написав:А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?

Карусель не в депозитах, а курсі на ЧР. Хтось готовий купляти готівку по 40+, ось вони і роблять погоду. Решта то наслідки
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 19.02.14
Подякував: 397 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 302303304305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5505)
23.11.2022 13:45
Ринок ОВДП (3689)
23.11.2022 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.