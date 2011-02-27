А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:08
А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:53
Третього не вбачаєте? Наприклад щоб фізики не тиснули на курс на готівковому ринку а віднесли гривню до банку. Каруселі вже з'явились після виникнення конвертаційних як їх наслідок а не причина. Певен що їх поява не була на меті тих хто приймав рішення про запуск цих депо .
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:59
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 23 лис, 2022 13:14
mihasik Через депозит один оборот каруселі триває 3 місяці, через картковий туризм - 1 тиждень, через всякі Бінанси - кілька днів. Тому через депозит - менше із зол для ЗВР.
Додано: Сер 23 лис, 2022 13:18
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 23 лис, 2022 13:41
Карусель не в депозитах, а курсі на ЧР. Хтось готовий купляти готівку по 40+, ось вони і роблять погоду. Решта то наслідки
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