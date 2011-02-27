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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:08

А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:53

  mihasik написав:А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?

Третього не вбачаєте? Наприклад щоб фізики не тиснули на курс на готівковому ринку а віднесли гривню до банку. Каруселі вже з'явились після виникнення конвертаційних як їх наслідок а не причина. Певен що їх поява не була на меті тих хто приймав рішення про запуск цих депо .
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mihasik написав:Где подвох?


Так если не ходили в черные обменники, то и разницы в курсе не было)

А так народ сам голосует гривной за чёрный курс )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:14

mihasik Через депозит один оборот каруселі триває 3 місяці, через картковий туризм - 1 тиждень, через всякі Бінанси - кілька днів. Тому через депозит - менше із зол для ЗВР.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Andrey2512 написав:Так если не ходили в черные обменники, то и разницы в курсе не было)

Якщо б банки продавали достатньо готівки людям, то й ходити б обмінники не довелось.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:41

  mihasik написав:А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?

Карусель не в депозитах, а курсі на ЧР. Хтось готовий купляти готівку по 40+, ось вони і роблять погоду. Решта то наслідки
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 15:50

  Danik написав:По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл.
На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.
Странно, у нас всё проще - до 1000 без предзаказа, свыше заказ сегодня на завтра. Сегодня, кстати, забрал там свою первую пайку - отдали 1300 синими. Возможно, потому что я вип клиент
у них: депозиты, ОВГЗ, всё такое...
Но я так понял это у них общая практика))
asti
 
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