А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:08
А для чего сделали такую карусель с депозитами, там меняешь, тут покупаешь, зарабатываешь на разнице? Где подвох?
Либо доллар резко закончится , либо НБУ курс хорошенько понизит?
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:53
Третього не вбачаєте? Наприклад щоб фізики не тиснули на курс на готівковому ринку а віднесли гривню до банку. Каруселі вже з'явились після виникнення конвертаційних як їх наслідок а не причина. Певен що їх поява не була на меті тих хто приймав рішення про запуск цих депо .
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:59
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 23 лис, 2022 13:14
mihasik Через депозит один оборот каруселі триває 3 місяці, через картковий туризм - 1 тиждень, через всякі Бінанси - кілька днів. Тому через депозит - менше із зол для ЗВР.
Додано: Сер 23 лис, 2022 13:18
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 23 лис, 2022 13:41
Карусель не в депозитах, а курсі на ЧР. Хтось готовий купляти готівку по 40+, ось вони і роблять погоду. Решта то наслідки
Додано: Сер 23 лис, 2022 15:50
Странно, у нас всё проще - до 1000 без предзаказа, свыше заказ сегодня на завтра. Сегодня, кстати, забрал там свою первую пайку - отдали 1300 синими. Возможно, потому что я вип клиент
у них: депозиты, ОВГЗ, всё такое...
Но я так понял это у них общая практика))
Додано: Чет 24 лис, 2022 02:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хтось сьогодні оформлював депо?
Думаю в кінці місяця ще на одне коло зайти у Приваті вже. Чи не варто?
Боюсь, що потім не заберу
|