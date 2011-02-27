Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз ))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 лис, 2022 15:39
Был текущий счет
Карту открывал, но не обязательна
Всё заносил кешем, как по мне - с альянсом так проще, поскольку всё равно депозит удаленно не откроешь, только в отделении.
ПН, ВТ пытался попасть. То народу в отделении больше чем людей (учитывая, что одно отделение в городе) то нет света, то тревоги..
на 3 мес. в $ 0.3 % годовых, обслуживание счетов без оплаты
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