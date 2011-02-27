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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:23

Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз :) :) ))
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:39

  Sain_повернувся написав:
  emeta написав:
  Andrey2512 написав:Хтось сьогодні оформлював депо?


Альянс 100к - 2700$+0.3%
Успел в перерывах между плановыми отключениями электричества и тревогами

можете поділитись подробицями? Які рахунки відкривали, чи треба картку відкрити, як заносили - кеш чи безнал, скільки часу витратили? Які зараз відсотки на депозит і яка вартість рахунків/обслуговування? Теж планую в альянс завітати. Дякую


Был текущий счет
Карту открывал, но не обязательна
Всё заносил кешем, как по мне - с альянсом так проще, поскольку всё равно депозит удаленно не откроешь, только в отделении.
ПН, ВТ пытался попасть. То народу в отделении больше чем людей (учитывая, что одно отделение в городе) то нет света, то тревоги..
на 3 мес. в $ 0.3 % годовых, обслуживание счетов без оплаты
emeta
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